Politico узнала о прошедшем в ЕС обсуждении девятого пакета санкций против России
Еврокомиссия и представители стран ЕС в выходные обсудили подготовку новых ограничений против России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
По данным издания, девятый пакет санкций может затронуть сферы технологий, финансов и медиа. Собеседники газеты утверждают, что страны ЕС могут прийти к соглашению еще до заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые состоятся на следующей неделе.
В середине ноября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ЕС пока не готовы обсуждать новые санкции против РФ. При этом, добавил он, работа в этом направлении не остановилась. Уже 22 ноября газета Politico узнала, что Польша, Латвия, Литва и Эстония пытаются убедить другие страны Евросоюза принять новые ограничения против России. В частности, санкции могут затронуть российских чиновников и «пропагандистов», писало издание.
Спустя неделю Politico со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что в ЕС готовы приступить к обсуждению девятого пакета санкций против РФ. По данным газеты, такое решение ЕК приняла, чтобы прийти к компромиссу с Польшей по ценовому потолку на российскую нефть.
Восьмой пакет санкций против России был принят 6 октября. Одной из главных мер стало ограничение стоимости нефти. С 5 декабря в силу вступил ценовой потолок для сырой нефти. Он установлен на уровне $60 за баррель. Для нефтепродуктов он начнет действовать с 5 февраля 2023 г.
После установления ограничения цен на нефть пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва не станет принимать введение потолка на российскую нефть. По его словам, к этому решению уже «была проведена подготовка». Ранее в Кремле неоднократно говорили, что Россия не станет поставлять энергоресурсы странам, которые присоединятся к потолку цен.
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