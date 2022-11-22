Politico: в девятый пакет санкций ЕС может войти ряд чиновников и других лиц из России

По словам двух чиновников, новый пакет санкций в будущем будет сосредоточен на многих отдельных списках, затрагивающих российских чиновников и «пропагандистов. Официальные лица также отмечают, что страны ЕС предложили "длинные списки имен", и эксперты ЕК сейчас прорабатывают их, чтобы точно определить, кто определенно имеет отношение к боевым действиям на Украине.