Politico: в девятый пакет санкций ЕС может войти ряд чиновников и других лиц из России
Власти Польши, Латвии, Литвы и Эстонии пытаются убедить другие страны Евросоюза и Еврокомиссию принять девятый по счету пакет антироссийских санкций, передает газета Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Новые ограничения должны коснуться большого количества физлиц.
Прибалтийские страны и Польша предложили ввести новый пакет санкций одновременно с потолком цен на российскую нефть. Однако европейские дипломаты не поддержали эту идею, заявив, что набор рестрикций еще не готов и ситуация только осложнится при попытке увязать его с потолком цен.
По словам двух чиновников, новый пакет санкций в будущем будет сосредоточен на многих отдельных списках, затрагивающих российских чиновников и «пропагандистов. Официальные лица также отмечают, что страны ЕС предложили "длинные списки имен", и эксперты ЕК сейчас прорабатывают их, чтобы точно определить, кто определенно имеет отношение к боевым действиям на Украине.
Собеседники издания отмечают, что это необходимо, чтобы подкрепить решение о введении санкций юридически, защитив от оспаривания через суд.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее сообщил, что ЕС пока не готов обсуждать новые санкции против России. В начале октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций, одной из главных мер которого стало ограничение стоимости нефти. Ценовой потолок для сырой нефти вступит в силу 5 декабря 2022 г., а для нефтепродуктов — 5 февраля 2023 г.
Агентство Bloomberg также писало, что страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Представители стран обсуждали установление предельного уровня цен на российскую нефть между $40 и $60 за баррель, однако предложение может быть и выше.
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