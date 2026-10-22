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Главная / Бизнес /

Комбикорма «Мираторга» получили допуск на рынок Южной Кореи

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Агропромышленный холдинг «Мираторг» продолжил развитие кормового направления компании: комбикорма получили допуск на рынок Южной Кореи, сообщили в Telegram-канале производителя.

На данный момент компания выпускает около 3 млн т комбикормов в год, мощность собственного производства премиксов составляет до 60 000 т в год. На счету у «Мираторга» шесть комбикормовых заводов и два маслоперерабатывающих.

Такие объемы производства обеспечивают потребности собственных животноводческих предприятий, а дополнительный выпуск кормов позволяет развивать экспорт и выходить на новые рынки, отметили в «Мираторге».

1 апреля в «Мираторге» сообщили, что компания осуществила первую поставку свинины на Филиппины. Партия объемом 27 т прибыла в порт Манилы и прошла все необходимые таможенные процедуры 31 марта. Отгрузку в России выполнили с мясоперерабатывающего комплекса компании в Корочанском районе Белгородской области.

С начала сезона по 20 апреля 2026 г. экспорт пшеницы из России в Южную Корею увеличился на 14% относительно 2024–2025 гг. и составил 210 000 т. Это самый высокий показатель с 2017–2018 гг., когда за сезон было отгружено около 340 000 т зерновой культуры, при среднем показателе за последние пять лет на уровне 100 000 т. Положительная динамика связана не только со скачком спроса на импортную пшеницу от республики, но и увеличением доли присутствия России на рынке.

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