Комбикорма «Мираторга» получили допуск на рынок Южной Кореи

С начала сезона по 20 апреля 2026 г. экспорт пшеницы из России в Южную Корею увеличился на 14% относительно 2024–2025 гг. и составил 210 000 т. Это самый высокий показатель с 2017–2018 гг., когда за сезон было отгружено около 340 000 т зерновой культуры, при среднем показателе за последние пять лет на уровне 100 000 т. Положительная динамика связана не только со скачком спроса на импортную пшеницу от республики, но и увеличением доли присутствия России на рынке.