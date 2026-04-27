Россия нарастила экспорт пшеницы в Южную Корею
С начала сезона по 20 апреля 2026 г. экспорт пшеницы из России в Южную Корею увеличился на 14% относительно 2024–2025 гг. и составил 210 000 т. Об этом сообщает «Агроэкспорт».
Это самый высокий показатель с 2017–2018 гг., когда за сезон было отгружено около 340 000 т зерновой культуры, при среднем показателе за последние пять лет на уровне 100 000 т. Положительная динамика связана не только со скачком спроса на импортную пшеницу от республики, но и увеличением доли присутствия России на рынке. Согласно апрельскому ежегодному отчету USDA FAS Seoul, общий объем импорта пшеницы Южной Кореей в этом сезоне составит 4,5 млн т.
Аналитики центра указали, что в соответствии с таможенными данными республики доля российской пшеницы в структуре импорта страны растет. Если в 2023–2024 гг. она была на уровне 1,5%, то в 2024–2025 гг. – 4,3%, а с начала текущего сезона по март доля поставок из России достигла 6,2%. При этом ключевые экспортеры пшеницы в Южную Корею, Австралия и Канада, поставляют преимущественно мукомольную пшеницу, а Россия является одним из главных экспортеров фуражной пшеницы.
Сейчас основным продавцом пшеницы в республику являются США с долей на рынке около 50%. Вашингтон поставляет в страну мукомольную и фуражную пшеницу.
22 апреля «Агроэкспорт» объявил, что за январь – март 2026 г. Россия экспортировала на зарубежные рынки более 9,1 млн т пшеницы на сумму свыше $2 млрд. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года экспорт продемонстрировал рост на 14% в весе и на 9% в деньгах. За три месяца РФ поставила пшеницу в более чем 45 стран мира.