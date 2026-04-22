Россия увеличила экспорт пшеницы на 14% в I квартале
За январь – март 2026 г. Россия поставила на зарубежные рынки более 9,1 млн т пшеницы на сумму более $2 млрд. Относительно такого же периода прошлого года экспорт увеличился на 14% в весе и на 9% в деньгах. Об этом сообщил «Агроэкспорт».
В топ-5 крупнейших импортеров в стоимостном выражении вошли Египет с долей 26%, Турция (20%), Судан (6%), Кения (5%) и Израиль (4%). Всего за три месяца Россия экспортировала пшеницу в более чем 45 стран мира.
С15 апреля ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ составляет 329 руб. против 561,5 руб. за тонну на предыдущей неделе. Показатель снизился на 41,4%. По данным Минсельхоза, пошлины на экспорт ячменя и кукурузы являются нулевыми по сравнению с 540,8 руб. и 85,6 руб. за тонну соответственно неделей ранее.
Эти ставки действуют по 22 апреля. Они рассчитывались исходя из индикативных цен $233,3 за тонну пшеницы, $218,2 – за тонну ячменя и $222,2 – за тонну кукурузы.
13 февраля Минсельхоз объявил, что Россия за 2025 г. нарастила уровень самообеспеченности зерном до 161%.