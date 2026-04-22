Россия увеличила экспорт пшеницы на 14% в I квартале

За январь – март 2026 г. Россия поставила на зарубежные рынки более 9,1 млн т пшеницы на сумму более $2 млрд. Относительно такого же периода прошлого года экспорт увеличился на 14% в весе и на 9% в деньгах. Об этом сообщил «Агроэкспорт».