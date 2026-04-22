Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес

Россия увеличила экспорт пшеницы на 14% в I квартале

Ведомости

За январь – март 2026 г. Россия поставила на зарубежные рынки более 9,1 млн т пшеницы на сумму более $2 млрд. Относительно такого же периода прошлого года экспорт увеличился на 14% в весе и на 9% в деньгах. Об этом сообщил «Агроэкспорт».

В топ-5 крупнейших импортеров в стоимостном выражении вошли Египет с долей 26%, Турция (20%), Судан (6%), Кения (5%) и Израиль (4%). Всего за три месяца Россия экспортировала пшеницу в более чем 45 стран мира.

С15 апреля ставка пошлины на экспорт пшеницы из РФ составляет 329 руб. против 561,5 руб. за тонну на предыдущей неделе. Показатель снизился на 41,4%. По данным Минсельхоза, пошлины на экспорт ячменя и кукурузы являются нулевыми по сравнению с 540,8 руб. и 85,6 руб. за тонну соответственно неделей ранее.

Эти ставки действуют по 22 апреля. Они рассчитывались исходя из индикативных цен $233,3 за тонну пшеницы, $218,2 – за тонну ячменя и $222,2 – за тонну кукурузы.

13 февраля Минсельхоз объявил, что Россия за 2025 г. нарастила уровень самообеспеченности зерном до 161%.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь