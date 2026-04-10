Пошлина на экспорт пшеницы снижена более чем на 40%
Ставка пошлины на экспорт пшеницы из России с 15 апреля составит 329 руб. против 561,5 руб. за тонну на предыдущей неделе. Показатель снизится на 41,4%, об этом сообщил Минсельхоз.
Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы станут нулевыми с 540,8 руб. и 85,6 руб. за тонну на этой неделе соответственно. Эти ставки будут действовать по 22 апреля. Они рассчитывались исходя из индикативных цен $233,3 за тонну пшеницы, $218,2 – за тонну ячменя и $222,2 – за тонну кукурузы.
13 февраля Минсельхоз объявил, что Россия за 2025 г. нарастила уровень самообеспеченности зерном до 161%. По данным ведомства, в течение последних лет страна с избытком обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром и растительным маслом. Уровень самообеспеченности рыбой и рыбопродуктами составил 128,8%, мясом – 102%, картофелем – 97,9%, овощами и бахчевыми культурами – 89,6%.
24 декабря 2025 г. кабмин установил квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать до конца июня. Совокупный объем квоты на экспорт пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы ЕАЭС составит 20 млн т. Квота на поставки ржи установлена на нулевом уровне.