Кабмин установил квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 года

2 декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что сбор зерна в России с начала года превысил 145 млн т. По его словам, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур в течение сезона была выше прошлогодней. «В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы», – подчеркнул Патрушев, отметив, что урожай зерновых в 2025 г. станет одним из самых значительных в новейшей истории страны.