Кабмин установил квоту на вывоз зерна в первой половине 2026 года
Правительство России определило квоту на экспорт зерна в первой половине 2026 г. Она будет действовать с середины февраля до конца июня.
Как сообщили в кабмине, совокупный объем квоты на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т. Квота на экспорт ржи установлена на нулевом уровне. Соответствующее постановление подписано.
В рамках квоты экспорт зерна будет облагаться плавающей пошлиной, размер которой зависит от ценовой конъюнктуры.
В правительстве отметили, что решение принято с учетом прогнозов производства и потребления зерновых культур и направлено на поддержание баланса между внутренним рынком и поставками за рубеж. Тарифные квоты не распространяются на поставки зерна для оказания международной гуманитарной помощи по решениям кабмина.
2 декабря вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что сбор зерна в России с начала года превысил 145 млн т. По его словам, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур в течение сезона была выше прошлогодней. «В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы», – подчеркнул Патрушев, отметив, что урожай зерновых в 2025 г. станет одним из самых значительных в новейшей истории страны.