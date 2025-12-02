Сбор зерна в России с начала года превысил 145 млн тонн
Уборочная кампания в России в 2025 г. близится к завершению. Сбор зерна в бункерном весе превысил 145 млн то. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе совещания «О ходе сезонных полевых работ в 2025 г.».
«На протяжении сезона, несмотря на погодные катаклизмы, урожайность основных культур превосходила прошлогоднюю. Это касается зерновой и масличной группы, сахарной свеклы, картофеля. В результате мы рассчитываем на весьма достойные сборы», – подчеркнул Патрушев (цитата по ТАСС).
По его оценкам, урожай зерновых текущего года станет одним из самых значительных в новейшей истории страны.
Около 20 млн га уже засеяно озимыми культурами под урожай 2026 г. Вице-премьер добавил, что Минсельхоз должен утвердить полностью сформированную структуру посевных площадей на следующий год до конца декабря и направить ее в регионы. Это залог сбалансированного урожая и один из важных этапов подготовки отрасли к новой посевной.
Патрушев отметил, что правительство сохраняет всестороннюю поддержку агропромышленного комплекса (АПК). На реализацию отраслевых госпрограмм в 2025 г. выделено более 600 млрд руб., из которых свыше 100 млрд руб. направлено на прямые субсидии аграриям. Сопоставимый объем прямых субсидий запланирован и на 2026 г.
24 ноября вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев назвал АПК среди основных драйверов роста экономики в 2025 г. В качестве других драйверов он перечислил сферы общепита, розничной торговли, услуг и строительства.