В РСПП назвали основные драйверы роста экономики в 2025 году
Основными драйверами роста экономики в 2025 г. являются сферы общепита, агропромышленного комплекса (АПК), розничной торговли, услуг и строительства. Об этом заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Мурычев в ходе выступления в Госдуме.
Мурычев уточнил, что в текущем году рост может составить 0,5–2%. По его словам, споры между Минэкономразвития и Банком России о том, каким окажется итоговый результат, продолжаются.
«Тем не менее даже такой прогноз нельзя назвать высоким. Если учитывать, что в 2024 г. рост составлял 4,1%, то налицо заметное замедление. Это снижение можно считать важным сигналом», – подчеркнул вице-президент союза.
14 ноября Росстат предварительно оценил рост валового внутренного продукта (ВВП) России в III квартале 2025 г. в 0,6% в годовом выражении.
Это совпало с оценкой Минэкономразвития РФ. За сентябрь текущего года ведомство оценило рост экономики в 0,9%, по итогам девяти месяцев – в 1%. На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%.