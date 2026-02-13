Минсельхоз: самообеспеченность России зерном в 2025 году выросла до 161%

2 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказывал, что сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 145 млн т. 24 декабря сообщалось, что правительство установило квоту на экспорт зерна в первой половине 2026 г., которая будет действовать с середины февраля до конца июня. Совокупный объем вывоза пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т, квота на экспорт ржи установлена на нулевом уровне. В рамках квоты экспорт будет облагаться плавающей пошлиной, размер которой зависит от ценовой конъюнктуры.