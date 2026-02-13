Минсельхоз: самообеспеченность России зерном в 2025 году выросла до 161%
Россия по итогам 2025 г. увеличила уровень самообеспеченности зерном до 161%. Об этом сообщил Минсельхоз, отметив рост показателей и по другим видам продовольствия.
«На протяжении последних лет Россия с избытком обеспечивает себя зерном, мясом, рыбой, сахаром и растительным маслом», – пояснили в министерстве.
Уровень самообеспеченности рыбой и рыбопродуктами составил 128,8%, мясом – 102%. Показатель самообеспеченности картофелем составил 97,9%, овощами и бахчевыми культурами – 89,6%.
В Минсельхозе отметили, что дальнейшее внимание будет сосредоточено на направлениях, где пороговые значения пока не достигнуты, в том числе на молочной продукции, фруктах и ягодах. В министерстве добавили, что также ведется работа над повышением эффективности отрасли и снижением себестоимости производства, в том числе за счет развития селекции, генетики и внедрения современных технологий.
2 декабря вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказывал, что сбор зерна в России с начала 2025 г. превысил 145 млн т. 24 декабря сообщалось, что правительство установило квоту на экспорт зерна в первой половине 2026 г., которая будет действовать с середины февраля до конца июня. Совокупный объем вывоза пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы за пределы Евразийского экономического союза составит 20 млн т, квота на экспорт ржи установлена на нулевом уровне. В рамках квоты экспорт будет облагаться плавающей пошлиной, размер которой зависит от ценовой конъюнктуры.