Что Дмитриев сказал о сотрудничестве России и США

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Он заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки свыше 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т. Вице-премьер РФ Александр Новак в тот же день сообщил, что Россия начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива ранее запланированных сроков, при этом российский рынок после снятия ограничений будет полностью обеспечен топливом. Уже на следующий день пресс-служба кабмина сообщила о частичном снятии упомянутых ограничений. 14 октября Новак сообщил, что Россия может увеличить экспорт дизельного топлива к концу 2026 г. до 3–3,5 млн т в месяц.