Что Дмитриев сказал о сотрудничестве России и США

Что Дмитриев сказал о сотрудничестве России и СШАСтраны планируют развивать проекты в области энергетики, ИИ и удобрений
Возобновление диалога между Россией, Украиной и США и переход на дипломатические рельсы – это очень позитивное событие. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе выступления на Веронском евразийском экономическом форуме, который проходит в Стамбуле. Экономическое сотрудничество является основой для диалога и коммуникации, указал он.
По словам Дмитриева, вчера было принято очень важное решение о продолжении диалога в рамках многосторонних дискуссий между Россией, Украиной и Соединенными Штатами. И это самый важный итог переговоров. Отсутствие диалога, которое поощрялось администрацией экс-президента США Джо Байдена, «создало очень опасную ситуацию, когда ведущие ядерные державы не общаются, где риск ошибки слишком высок», отметил он в ходе выступления.
21 октября президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели переговоры в Санкт-Петербурге. На них Уиткофф представил документы с предложениями по урегулированию конфликта, подготовленные после консультаций с Украиной и европейскими странами в Осло. По итогам встречи помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в 10-х числах ноября. Основной темой может стать создание системы безопасности двух стран после завершения конфликта.
Восстановление экономических отношений с США абсолютно оправдано, подчеркнул в разговоре с журналистами Дмитриев, добавив, что важно пробить «медийную стену», которая «атакует российско-американские проекты».
Сотрудничество с США в сфере экономики базируется не только на сделке по дизельному топливу, хотя ей было уделено много внимания. Среди совместных российско-американских экономических проектов Дмитриев выделил экспорт российских удобрений, которые необходимы для американских фермеров. По словам Дмитриева, Россия может сотрудничать с США в технологической сфере. Например, возможно строительство совместного дата-центра, так как Россия обладает самой дешевой электроэнергией для искусственного интеллекта в мире. Также будут развиваться энергетические проекты в Арктике и другие.
Взаимодействие в энергетике
Сотрудничество с США в энергетике будет развиваться, подчеркнул Дмитриев.
9 октября президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива. Он заявил, что Россия немедленно поставит на американский и мировой рынки свыше 300 000 т дизельного топлива, еще 500 000 т – в течение ноября, а затем 1 млн т. Вице-премьер РФ Александр Новак в тот же день сообщил, что Россия начинает снимать ограничения на экспорт дизтоплива ранее запланированных сроков, при этом российский рынок после снятия ограничений будет полностью обеспечен топливом. Уже на следующий день пресс-служба кабмина сообщила о частичном снятии упомянутых ограничений. 14 октября Новак сообщил, что Россия может увеличить экспорт дизельного топлива к концу 2026 г. до 3–3,5 млн т в месяц.
По словам Дмитриева, достижение договоренностей о поставках дизельного топлива из России в США и другие страны будет оказывать позитивный эффект на мировой рынок. Информация о сделке уже привела к снижению цен на дизельное топливо в США на 5% в первый же день, напомнил Дмитриев.
Возражение Европы против дизельной сделки противоречит тому, что Европа закупила у России энергоносителей на 320 млрд евро за последние четыре года, указал спецпредставитель президента. Позднее, в кулуарах форума, Дмитриев допустил возобновление поставок российского дизтоплива в ЕС, если от стран сообщества поступят соответствующие запросы. По его мнению, партнерство с Россией является для ЕС единственной возможностью преодолеть топливный кризис.
В ходе выступления Дмитриев заявил также об экономической неизбежности возобновления работы газопровода «Северный поток – 1» и запуска газопровода «Северный поток – 2».
Он отметил, что Европа сейчас столкнулась с масштабным энергетическим кризисом. Цена на газ в регионе за последний год выросла на 140%, обратил внимание глава РФПИ. При этом страны Евросоюза (ЕС) продолжают покупать российский газ – как трубопроводный, так и сжиженный, напомнил Дмитриев.
«Абсолютно нет никаких сомнений, что «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» однажды в будущем будут работать, это экономически неизбежно», – сказал он.
Примером успешного международного сотрудничества он назвал газопровод «Турецкий поток», по которому Россия поставляет газ в Турцию и Европу.
Отношения по линии AmCham
Спецпредставитель президента добавил, что прагматичные решения в сфере экономики и энергетики будут обсуждаться на предстоящем бизнес-форуме с участием США. О возможности проведения бизнес-форума Россия – Германия – США Дмитриев говорил в сентябре этого года.
В кулуарах Веронского форума Дмитриев пояснил, что обсуждал эту инициативу с политической партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) и Американской торговой палатой (AmCham). По словам спецпредставителя, в декабре для обсуждения деталей проведения форума в Москву приедут представители АдГ.
Дмитриев отметил, что Россия активно работает с Американской торговой палатой для улучшения экономических отношений двух стран. «AmCham играет важную роль, поясняя Вашингтону, что американские санкции вредят прежде всего США, что американский бизнес видит большую возможность сотрудничества с Россией», – указал он.
Глава AmCham Роберт Эйджи пояснил журналистам, что на встрече с Дмитриевым в кулуарах Веронского форума обсуждались совместные проекты России и США и необходимые действия для их реализации. «Наши цели уже одинаковые – мы хотим улучшить отношения между США и Россией. Мы работаем над этим. Уже давно работаем над этим», – подчеркнул он. Эйджи отметил, что до конца года один или два проекта уже могут быть представлены общественности. При этом отмены санкций их реализация не требует, а в случае необходимости Трамп имеет право устранить препятствия «очень быстро», указал он.
Эйджи отдельно отметил, что американскому бизнесу интересно взаимодействие с Россией с точки зрения развития дата-центров. Это связано с тем, что в России доступная стоимость энергии, подходящий климат и есть кадры для развития технологий. «Россия, я всегда говорил, – идеальное место для развития дата-центров и инвестиций в это направление. Я думаю, когда этот конфликт закончится, это будет одно из самых первых направлений американских инвестиций», – подчеркнул он, отвечая на вопрос «Ведомостей».