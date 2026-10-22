Глава AmCham допустил запуск двух проектов России и США до конца года
Еще один или два российско-американских проекта, помимо сделки в сфере дизельного топлива, могут начать работу до конца текущего года. Об этом заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.
По его словам, проекты находятся в стадии подготовки. Эйджи выразил надежду, что как минимум один из них, а возможно, и два, удастся запустить до конца года.
Отвечая на вопрос о том, потребуется ли для реализации инициатив отмена временных или постоянных санкций против России, глава AmCham отметил, что президент США Дональд Трамп способен оперативно менять соответствующий политический курс.
Кроме того, руководитель AmCham рассказал о встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Стороны обсудили отдельные проекты и совместные шаги, направленные на развитие двусторонних связей. По словам Эйджи, их общая цель заключается в улучшении отношений между Москвой и Вашингтоном.
Дмитриев, в свою очередь, заявил, что американские компании заинтересованы в продолжении работы в России и понимают, что санкционные ограничения наносят ущерб их бизнесу. Он отметил, что AmCham также ведет работу в США, разъясняя представителям американских властей последствия санкций для бизнеса и перспективы сотрудничества с Россией.
16 октября глава РФПИ сообщил о переговорах с США по сотрудничеству в сфере создания центров обработки данных (ЦОД). Он также отметил, что в скором времени Москва и Вашингтон объявят о некоторых инициативах.
9 октября президент РФ Владимир Путин и Трамп договорились о поставках более 300 000 т российского дизеля на американский и мировой рынки. Еще 500 000 т планируется экспортировать в ноябре, а затем 1 млн т. Для реализации сделки минфин США временно ослабил санкционные ограничения в отношении российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 г. 21 октября вице-премьер Александр Новак сообщил, что первый танкер с российским дизелем планируется отправить в США 22 октября.