Дмитриев: американские компании хотят работать на российском рынке

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Reuters о том, имеют ли американские компании преференции по сравнению с европейскими, заявил, что Россия при принятии решений о временном управлении иностранными активами руководствуется исключительно собственными интересами. Он отметил, что американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, в отличие от Европы.