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Дмитриев: американские компании хотят работать на российском рынке

Ксения Наумчик
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Американские компании заинтересованы в продолжении работы в России и понимают, что санкционные ограничения наносят ущерб их бизнесу. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, РФПИ поддерживает постоянные контакты с Американской торговой палатой в России (AmCham). Организация, как отметил Дмитриев, также ведет работу в США, разъясняя представителям американских властей последствия санкций для бизнеса и перспективы сотрудничества с Россией.

Дмитриев подчеркнул, что AmCham продолжает взаимодействовать с российской стороной и участвует в обсуждении возможностей для экономического сотрудничества. По его оценке, организация играет конструктивную роль, донося до Вашингтона позицию о том, что ограничения затрагивают прежде всего интересы американских компаний.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос Reuters о том, имеют ли американские компании преференции по сравнению с европейскими, заявил, что Россия при принятии решений о временном управлении иностранными активами руководствуется исключительно собственными интересами. Он отметил, что американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, в отличие от Европы.

9 сентября Дмитриев сказал, что Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум для возобновления делового диалога. В AmCham Russia поддержали идею трехстороннего бизнес-форума. 

18 июня главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью «Ведомостям» говорил, что переговоры о возвращении американских компаний в Россию уже ведутся. Эйджи отмечал, что работа компаний не начнется сразу, поскольку необходимо подготовить ТЗ, документацию.

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