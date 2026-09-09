Дмитриев: Россия предложит провести совместный бизнес-форум с Германией и США

6 сентября АдГ победила на выборах парламента в федеральной земле Саксония-Анхальт с результатом в 43,8% голосов, что стало лучшим результатом политической силы за всю историю выборов в регионах. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.