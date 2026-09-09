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Главная / Политика /

Дмитриев: Россия предложит провести совместный бизнес-форум с Германией и США

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия предложит провести российско-германо-американский бизнес-форум для возобновления делового диалога. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

«Мы предложим проведение российско-германо-американского бизнес-форума с участием АдГ (партии «Альтернатива для Германии») в 2027 г., чтобы возобновить деловой диалог и вернуть здравый смысл», – написал он в X.

Дмитриев также заявил, что АдГ выходит на передний план как «здравая, трезвая» партия Германии, которая «может помочь спасти страну». Таким образом Дмитриев отреагировал на поздравления партии президентом США Дональдом Трампом с победой в федеральной земле Саксония-Анхальт.

6 сентября АдГ победила на выборах парламента в федеральной земле Саксония-Анхальт с результатом в 43,8% голосов, что стало лучшим результатом политической силы за всю историю выборов в регионах. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах.

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