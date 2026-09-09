Трамп отметил триумф АдГ в Германии

АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт 6 сентября. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. 7 сентября канцлер Фридрих Мерцпризнал проигрыш его партии на выборах. Он отметил, что это было «драматическое» поражение. Также канцлер подчеркнул, что в партийной системе Германии происходит «тектонический сдвиг».