Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
SBER279,02-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,77+0,08%RGBITR774,51+0,11%
Главная / Политика /

Трамп отметил триумф АдГ в Германии

Инна Шульгина

Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) получила поддержку немцев, уставших от «абсолютно ужасных иммиграционных правил и норм», которые «так сильно навредили» стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

«Вау! Популистская партия в Германии только что пережила действительно большую ночь», – написал он.

АдГ победила на выборах парламента (ландтага) в федеральной земле Саксония-Анхальт 6 сентября. Партия лидировала с результатом в 43,8% голосов – это ее лучший результат за всю историю выборов в ландтаги. Христианско-демократический союз (ХДС) набрал 17,2% – почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах. 7 сентября канцлер Фридрих Мерцпризнал проигрыш его партии на выборах. Он отметил, что это было «драматическое» поражение. Также канцлер подчеркнул, что в партийной системе Германии происходит «тектонический сдвиг».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь