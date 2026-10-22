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Песков объяснил, почему американские компании не передают под внешнее управление

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Россия при принятии решений о временном управлении иностранными активами руководствуется исключительно собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос Reuters о том, имеют ли американские компании преференции по сравнению с европейскими.

«Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий. И в этих условиях Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами и будет так делать дальше», – сказал Песков.

Ранее агентство Reuters написало, что российские власти воздерживаются от перевода активов американских компаний под временное управление. В то же время активы европейских компаний неоднократно передавались под внешнее управление.

17 сентября президент Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Лемана про» и «Ашана». 28 сентября под управление «УК торг РУС» перешли российские активы Metro Cash & Carry. 16 октября Песков объяснил передачу активов Tarkett и Ontex их происхождением из недружественных государств.

21 октября Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил о заинтересованности России в восстановлении экономического сотрудничества с США. Уиткофф отметил, что уже проводимые обсуждения показывают возможности для расширения деловых связей между странами.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам их переговоров сообщил, что Россия и США обсуждают ряд крупных экономических проектов, в том числе вопросы, связанные с американскими санкциями против «Лукойла». По его словам, вопрос ограничений против «Лукойла» входит в число обсуждаемых тем. 

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