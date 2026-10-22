Песков объяснил, почему американские компании не передают под внешнее управление
Россия при принятии решений о временном управлении иностранными активами руководствуется исключительно собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос Reuters о том, имеют ли американские компании преференции по сравнению с европейскими.
«Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий. И в этих условиях Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами и будет так делать дальше», – сказал Песков.
Ранее агентство Reuters написало, что российские власти воздерживаются от перевода активов американских компаний под временное управление. В то же время активы европейских компаний неоднократно передавались под внешнее управление.
17 сентября президент Владимир Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. менеджмент» российские активы Nestlé, FM Logistic, «Лемана про» и «Ашана». 28 сентября под управление «УК торг РУС» перешли российские активы Metro Cash & Carry. 16 октября Песков объяснил передачу активов Tarkett и Ontex их происхождением из недружественных государств.
21 октября Путин на встрече со спецпосланником США Стивом Уиткоффом заявил о заинтересованности России в восстановлении экономического сотрудничества с США. Уиткофф отметил, что уже проводимые обсуждения показывают возможности для расширения деловых связей между странами.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам их переговоров сообщил, что Россия и США обсуждают ряд крупных экономических проектов, в том числе вопросы, связанные с американскими санкциями против «Лукойла». По его словам, вопрос ограничений против «Лукойла» входит в число обсуждаемых тем.