Песков объяснил, почему американские компании не передают под внешнее управление

«Американская администрация делает очень много для того, чтобы способствовать мирному урегулированию. Европейские столицы ничего не делают для того, чтобы способствовать мирному урегулированию, и делают очень много для того, чтобы провоцировать дальнейшее развитие военных действий. И в этих условиях Россия, принимая соответствующие решения, руководствуется исключительно собственными интересами и будет так делать дальше», – сказал Песков.