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Главная / Политика /

Кремль объяснил передачу новых компаний под временное управление

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

При передаче российских активов иностранных компаний Tarkett и Ontex во временное управление учитывалось их происхождение из недружественных государств. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение Владимира Путина.

«Это продолжение тренда. Все эти компании – из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения», – сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что речь идет о государствах, которые, по оценке Москвы, участвуют в незаконном удержании российских активов и изъятии собственности отечественных компаний на своей территории. Именно действия этих стран учитываются российскими властями при принятии подобных решений, подчеркнул он.

15 октября Путин подписал указ о передаче российских активов пяти иностранных компаний во временное управление ООО «Управляющая компания «Центр Капитал». Решение затронуло производителя напольных покрытий Tarkett, компанию «Онтэкс РУ», а также «Каппа Рус», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» и «Менсен Пакажинг СНГ».

1 октября президент РФ заявил, что передача иностранных активов во временное управление создает условия для зеркального ответа на возможную национализацию российских предприятий на Западе. При благоприятном развитии событий зарубежные собственники смогут вернуть контроль над своими компаниями, отметил он.

28 сентября Путин передал во временное управление российские активы Metro Cash & Carry. Ранее, 17 сентября, аналогичное решение было принято в отношении активов Nestlé, «Ашана», FM Logistic и «Леманы про».

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