Путин передал российские активы Tarkett во временное управление «Центр Капиталу»Под управление также перешли доли «Каппа Рус», «Онтэкс РУ», «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» и «Менсен Пакажинг СНГ»
Президент России Владимир Путин передал российские активы французского производителя напольных покрытий Tarkett во временное управление ООО «Управляющая компания "Центр Капитал»». Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, под управление перешли акции АО «Таркетт», принадлежавшие сербской компании Tarkett из города Бачка-Паланка. Речь идет о 187 500 обыкновенных и 500 000 привилегированных акций. Аналогичный пакет акций, принадлежавший компании Tarkett, также передан «Центр Капиталу».
Кроме того, во временное управление переданы 100 обыкновенных акций АО «Таркетт Рус», принадлежавших российскому производителю напольных покрытий «Таркетт», а также 100% долей в ООО «Таркетт Соммер», которыми владело это акционерное общество.
Указ распространяется и на активы других иностранных компаний. В их числе – 12 565 акций АО «Каппа Рус», 100% долей в ООО «Онтэкс РУ», ООО «Эвиосис Пэкэджинг Кубань» и ООО «Менсен Пакажинг СНГ».
Документ вносит изменения в перечень активов, переданных во временное управление на основании указа президента № 302 от 25 апреля 2023 г. Он вступает в силу со дня официального опубликования.
17 сентября Путин передал во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент» российские активы «Леманы про», Nestlé, FM Logistic и «Ашана». Указ распространяется на 16 российских юридических лиц. В частности, под временное управление переходят 100% ООО «Нестле Россия» и ООО «Нестле Кубань». Также «Л.Е.В. Менеджмент» получит управление 100% ООО «Ашан», доли в котором принадлежат французской Société Par Actions Simplifiée Sogepar и нидерландской Meelakker B.V.
28 сентября президент подписал указ, согласно которому во временное управление компании «УК Торг РУС» переданы российские активы Metro Cash & Carry.