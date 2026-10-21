Ушаков: санкции против «Лукойла» входят в повестку переговоров с США
Россия и США обсуждают ряд крупных экономических проектов, в том числе вопросы, связанные с американскими санкциями против «Лукойла». Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге, передает ИС «Вести».
«У нас в портфеле, из которого вынимаются бумаги и обсуждаются с американскими представителями, очень много проектов, причем масштабных», – сказал Ушаков.
По его словам, вопрос ограничений против «Лукойла» входит в число обсуждаемых тем. Помощник президента подчеркнул, что экономические проекты России и США предметно рассматривались на встрече Путина и Уиткоффа. Подробности возможных договоренностей он не раскрыл.
21 октября Путин заявил о заинтересованности России в восстановлении экономического сотрудничества с США. Уиткофф отметил, что уже проводимые обсуждения показывают возможности для расширения деловых связей между странами.
15 октября Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) продлило до 24 апреля 2027 г. лицензии, разрешающие операции с зарубежными автозаправками и болгарскими активами «Лукойла». Компания находится под американскими санкциями с октября 2025 г.
3 октября The New York Times сообщила со ссылкой на источники, что Москва и Вашингтон обсуждают многомиллиардную сделку, связанную с зарубежными активами «Лукойла», в контексте переговоров по украинскому урегулированию.