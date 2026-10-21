Ушаков: санкции против «Лукойла» входят в повестку переговоров с США

По его словам, вопрос ограничений против «Лукойла» входит в число обсуждаемых тем. Помощник президента подчеркнул, что экономические проекты России и США предметно рассматривались на встрече Путина и Уиткоффа. Подробности возможных договоренностей он не раскрыл.