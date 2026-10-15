США продлили лицензию на операции с зарубежными АЗС «Лукойла»
Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило до 24 апреля 2027 г. действие лицензий, разрешающих проведение операций с зарубежными автозаправочными станциями «Лукойла» и болгарскими активами компании, следует из опубликованных документов ведомства.
Лицензии распространяются на сделки с Lukoil International GmbH (LIG), владеющей зарубежными активами российской нефтяной компании, а также на операции с ее активами в Болгарии. Прежний срок действия разрешений истекал 29 октября 2026 г.
18 сентября Минфин США до 22 октября продлил действие лицензии, которая разрешает отдельные операции, связанные с продажей международных активов «Лукойла».
В октябре 2025 г. OFAC включило «Лукойл» и ряд его дочерних компаний в санкционный список. Под ограничения попали «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Уралойл», РИТЭК и другие. После введения санкций компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.
9 октября американская инвестиционная компания Carlyle Group подтвердила, что больше не рассматривает приобретение международных активов российского «Лукойла». 8 октября «Финмаркет» обратил внимание, что соглашение «Лукойла» о продаже активов международного Lukoil International GmbH (LIG) Carlyle утратило силу. Оно истекло в конце июня, поскольку не получило одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.