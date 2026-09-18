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США снова продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минфин США до 22 октября продлил действие лицензии, которая разрешает отдельные операции, связанные с продажей международных активов «Лукойла». Об этом говорится на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ должен был стать недействительным 19 сентября, если бы его не продлили.

Лицензия позволяет проводить переговоры и заключать условные соглашения с «Лукойлом» о продаже LUKOIL International GmbH (LIG) или подконтрольных ей компаний. LIG владеет иностранными активами российской нефтяной компании. При этом для завершения любых сделок потребуется отдельное разрешение OFAC.

Еще в октябре 2025 г. OFAC включило «Лукойл» и ряд его дочерних компаний в санкционный список. Под ограничения попали «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Уралойл», РИТЭК и другие. После введения санкций компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.

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