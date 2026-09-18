США снова продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»

Еще в октябре 2025 г. OFAC включило «Лукойл» и ряд его дочерних компаний в санкционный список. Под ограничения попали «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Уралойл», РИТЭК и другие. После введения санкций компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.