NYT: США и Россия обсуждают многомиллиардную сделку по активам «Лукойла»
Россия и США в рамках переговоров по урегулированию конфликта на Украине обсуждают многомиллиардную сделку, связанную с зарубежными активами «Лукойла». Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
По данным газеты, речь идет об активах российской компании за пределами страны, в том числе в США и Восточной Европе. Вопрос о продаже активов мог подниматься во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером 5 сентября, утверждает NYT.
29 сентября спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками об урегулировании конфликта на Украине и возможных совместных проектах в энергетике после его завершения.
23 сентября Financial Times сообщила, что консорциум американского миллиардера Тодда Боэли намерен приобрести зарубежные активы «Лукойла». В борьбе за них также участвует американская инвестиционная компания Carlyle.
18 сентября минфин США продлил до 22 октября лицензию, разрешающую переговоры и заключение условных соглашений о продаже Lukoil International GmbH и подконтрольных ей компаний. Для завершения сделок необходимо отдельное разрешение OFAC. «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы после введения американских санкций в октябре 2025 г.