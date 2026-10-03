NYT: США и Россия обсуждают многомиллиардную сделку по активам «Лукойла»

По данным газеты, речь идет об активах российской компании за пределами страны, в том числе в США и Восточной Европе. Вопрос о продаже активов мог подниматься во время встречи президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером 5 сентября, утверждает NYT.