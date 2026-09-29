Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры об энергетическом сотрудничестве
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел в Вашингтоне переговоры с американскими чиновниками об урегулировании конфликта на Украине и возможных совместных проектах в энергетике после его завершения. Об этом сообщили РИА Новости в Белом доме.
25 сентября Дмитриев встретился в Нью-Йорке со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Стороны обсуждали российско-американское сотрудничество и урегулирование конфликта на Украине. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон рассматривают возможное экономическое взаимодействие и понимают, что оно «могло бы быть выгодным».
5 сентября Дмитриев участвовал во встрече Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. 12 марта российская и американская стороны обсуждали в Майами проекты для восстановления двусторонних отношений и ситуацию на мировых энергетических рынках.