Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию на Украине
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Нью-Йорке. Обсуждалось американо-российское сотрудничество и мирное урегулирование конфликта на Украине, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
По словам собеседников телеканала, Дмитриев находился в Нью-Йорке для продолжения миротворческих усилий и российско-американского диалога после встречи президента России Владимира Путина с американскими посланниками в начале этого месяца.
24 сентября представитель Дмитриева опроверг сообщения украинских СМИ о якобы запланированной в Нью-Йорке трехсторонней встрече России, США и Украины. По его словам, такие переговоры не запланированы и проводиться не будут.
Украинское издание zn.ua ранее писало со ссылкой на источник в дипломатических кругах, что после переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны якобы договорились о трехсторонней встрече. По данным издания, в ней могли принять участие представители Украины Кирилл Буданов и Рустем Умеров, Уиткофф и Кушнер, а также Дмитриев. Представитель российского спецпредставителя назвал эти сообщения фейком.