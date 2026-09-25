Дмитриев обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию на Украине

Украинское издание zn.ua ранее писало со ссылкой на источник в дипломатических кругах, что после переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского стороны якобы договорились о трехсторонней встрече. По данным издания, в ней могли принять участие представители Украины Кирилл Буданов и Рустем Умеров, Уиткофф и Кушнер, а также Дмитриев. Представитель российского спецпредставителя назвал эти сообщения фейком.