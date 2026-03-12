Россия и США обсудили кризис на мировых энергетических рынках
Российская и американская стороны обсудили в Майами текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.
Москва и Вашингтон обсудили проекты, способные содействовать восстановлению российско-американских отношений, и текущую кризисную ситуацию на мировых энергетических рынках, написал он в Telegram.
По его словам, многие страны и «в первую очередь США» начинают понимать «ключевую, системообразующую» роль российских энергоресурсов, а также «неэффективность и деструктивный характер» санкций против России.
Дмитриев посетил Майами накануне. Reuters со ссылкой на источники писал, что на переговорах стороны обсудят экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона. Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что стороны поговорили на «различные темы и договорились поддерживать связь».
7 марта спецпредставитель президента РФ сообщал, что сейчас РФ и США обсуждают ослабление ограничений на поставки российской нефти.