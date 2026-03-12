Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Уиткофф сообщил о встрече с Дмитриевым во Флориде

Ведомости

Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым провела встречу с делегацией США во Флориде. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X.

В состав делегации США вошли Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

«Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь», – сообщил Уиткофф.

11 марта Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США Дональд Трампа, писало Reuters со ссылкой на источники. Отмечалось, что на переговорах стороны обсудят экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона.

7 марта Дмитриев сообщал, что сейчас Россия и США обсуждают ослабление ограничений на поставки российской нефти.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её