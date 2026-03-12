Уиткофф сообщил о встрече с Дмитриевым во Флориде
Российская делегация во главе со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым провела встречу с делегацией США во Флориде. Об этом сообщил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в соцсети X.
В состав делегации США вошли Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.
«Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь», – сообщил Уиткофф.
11 марта Дмитриев прибыл в Майами для встречи с представителями администрации президента США Дональд Трампа, писало Reuters со ссылкой на источники. Отмечалось, что на переговорах стороны обсудят экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона.
7 марта Дмитриев сообщал, что сейчас Россия и США обсуждают ослабление ограничений на поставки российской нефти.