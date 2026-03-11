Дмитриев прилетел в Майами для встречи с представителями США
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для встречи с представителями администрации президента США Дональд Трампа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
На переговорах стороны обсудят экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона.
Назначение Дмитриева на пост спецпредставителя президента РФ совпало с возобновлением диалога с США при администрации Дональда Трампа. С начала 2025 г. он участвует в переговорах с представителями Вашингтона, обсуждая налаживание экономического сотрудничества между странами.
7 марта Дмитриев сообщил, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают ослабление ограничений на поставки российской нефти. Он написал об этом в Х после того, как министр финансов США Скотт Бессент сказал в эфире Fox Business, что Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок.