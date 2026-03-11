Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Дмитриев прилетел в Майами для встречи с представителями США

Ведомости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прилетел в Майами для встречи с представителями администрации президента США Дональд Трампа. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

На переговорах стороны обсудят экономическое взаимодействие Москвы и Вашингтона.

Назначение Дмитриева на пост спецпредставителя президента РФ совпало с возобновлением диалога с США при администрации Дональда Трампа. С начала 2025 г. он участвует в переговорах с представителями Вашингтона, обсуждая налаживание экономического сотрудничества между странами.

7 марта Дмитриев сообщил, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают ослабление ограничений на поставки российской нефти. Он написал об этом в Х после того, как министр финансов США Скотт Бессент сказал в эфире Fox Business, что Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её