Дмитриев прилетел в Майами для встречи с представителями США

7 марта Дмитриев сообщил, что сейчас Москва и Вашингтон обсуждают ослабление ограничений на поставки российской нефти. Он написал об этом в Х после того, как министр финансов США Скотт Бессент сказал в эфире Fox Business, что Вашингтон может ослабить ограничения в отношении поставок.