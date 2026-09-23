Консорциум Боэли намерен опередить Carlyle в сделке по активам «Лукойла»
Консорциум американского миллиардера Тодда Боэли с участием американского государственного агентства и инвесторов из ОАЭ и Катара намерен опередить Carlyle в борьбе за зарубежные активы «Лукойла». Предложение находится на продвинутой стадии, но окончательная договоренность с российской компанией пока не достигнута, пишет Financial Times.
В консорциум входит Международная финансовая корпорация развития США (DFC), которая, по данным газеты, может получить долю в капитале размером около 15%. В нем также участвуют структуры, связанные с шейхом Тахнуном бен Заидом Аль Нахайяном из ОАЭ, и катарская семья Аль-Хайят. Стоимость продаваемого зарубежного бизнеса «Лукойла» FT оценивает примерно в $20 млрд.
Один из источников газеты сообщил, что другие претенденты на весь портфель или его отдельные активы вышли из процесса. Сделка потребует одобрения американских властей. Консорциум Боэли рассчитывает обойти Carlyle, с которой «Лукойл» ранее заключил соглашение о продаже зарубежного бизнеса.
29 января «Лукойл» заключил соглашение с Carlyle о продаже Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами группы. Активы в Казахстане в периметр сделки не вошли, а ее завершение поставлено в зависимость от получения необходимых разрешений, включая согласование управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). В тот же день эксперты оценивали рыночную стоимость зарубежных активов «Лукойла» без казахстанских проектов в $10–18 млрд, при этом из-за санкций цена сделки могла оказаться значительно ниже. 24 июля OFAC продлило лицензию на операции по продаже Lukoil International, разрешив переговоры и заключение соглашений об отчуждении зарубежных активов компании.