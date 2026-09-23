Консорциум Боэли намерен опередить Carlyle в сделке по активам «Лукойла»

29 января «Лукойл» заключил соглашение с Carlyle о продаже Lukoil International GmbH, владеющей зарубежными активами группы. Активы в Казахстане в периметр сделки не вошли, а ее завершение поставлено в зависимость от получения необходимых разрешений, включая согласование управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). В тот же день эксперты оценивали рыночную стоимость зарубежных активов «Лукойла» без казахстанских проектов в $10–18 млрд, при этом из-за санкций цена сделки могла оказаться значительно ниже. 24 июля OFAC продлило лицензию на операции по продаже Lukoil International, разрешив переговоры и заключение соглашений об отчуждении зарубежных активов компании.