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США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»

Ведомости

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило до 22 августа лицензию, разрешающую продажи международных активов «Лукойла» – Lukoil International GmbH (LIG). Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Речь идет о генеральной лицензии № 131F. Действие предыдущей версии истекает 25 июля.

В документе говорится, что лицензия разрешает операции для ведения переговоров и заключения договоров с «Лукойлом» или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче LIG или любого юрлица, в котором LIG владеет долей в размере 50% или более.

Еще в октябре 2025 г. OFAC включило «Лукойл» и ряд его дочерних компаний в санкционный список. Под ограничения попали «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Уралойл», РИТЭК и другие. После введения санкций компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.

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