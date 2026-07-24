США продлили лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»
Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) продлило до 22 августа лицензию, разрешающую продажи международных активов «Лукойла» – Lukoil International GmbH (LIG). Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Речь идет о генеральной лицензии № 131F. Действие предыдущей версии истекает 25 июля.
В документе говорится, что лицензия разрешает операции для ведения переговоров и заключения договоров с «Лукойлом» или любыми его аффилированными лицами о продаже, отчуждении или передаче LIG или любого юрлица, в котором LIG владеет долей в размере 50% или более.
Еще в октябре 2025 г. OFAC включило «Лукойл» и ряд его дочерних компаний в санкционный список. Под ограничения попали «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Уралойл», РИТЭК и другие. После введения санкций компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.