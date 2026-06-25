Минфин США продлил лицензию на сделки по активам «Лукойла» до 25 июля
Речь идет о генеральной лицензии № 131F, которая распространяется на переговоры и заключение условных соглашений о продаже компании Lukoil International GmbH и связанных с ней структур. При этом лицензия не разрешает автоматически завершать сделки. Для их проведения потребуется отдельное разрешение OFAC. Предыдущая версия лицензии действует до 27 июня.
Еще в октябре 2025 г. OFAC включило «Лукойл» и ряд его дочерних компаний в санкционный список. Под ограничения попали «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Уралойл», РИТЭК и другие. После введения санкций компания заявила о готовности продать свои зарубежные активы.