Минфин США продлил лицензию на сделки по активам «Лукойла» до 25 июля

Речь идет о генеральной лицензии № 131F, которая распространяется на переговоры и заключение условных соглашений о продаже компании Lukoil International GmbH и связанных с ней структур. При этом лицензия не разрешает автоматически завершать сделки. Для их проведения потребуется отдельное разрешение OFAC. Предыдущая версия лицензии действует до 27 июня.