Чистая прибыль «Лукойла» выросла в 3,8 раза в I квартале

21 марта «Лукойл» опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Компания получила чистый убыток в размере 1,06 трлн руб. по сравнению с чистой прибылью в 848,5 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 15% до 3,8 трлн руб. Операционная прибыль снизилась вдвое и составила 526,6 млрд руб. Показатель EBITDA сократился 36% и достиг 892,1 млрд. Прибыль до налогообложения уменьшилась в пять раз до 219,3 млрд руб.