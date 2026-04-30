Чистая прибыль «Лукойла» выросла в 3,8 раза в I квартале
Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за январь-март 2026 г. увеличилась в 3,8 раза относительно такого же периода прошлого года и достигла 61,8 млрд руб.
Выручка сократилась на 10,5% в годовом выражении и составила 523 млрд руб. Валовая прибыль составила 124,8 млрд руб. против 58,6 млрд. за I квартал предыдущего года.
21 марта «Лукойл» опубликовал отчет по МСФО за 2025 г. Компания получила чистый убыток в размере 1,06 трлн руб. по сравнению с чистой прибылью в 848,5 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 15% до 3,8 трлн руб. Операционная прибыль снизилась вдвое и составила 526,6 млрд руб. Показатель EBITDA сократился 36% и достиг 892,1 млрд. Прибыль до налогообложения уменьшилась в пять раз до 219,3 млрд руб.
Компания получила чистый убыток после списания зарубежных активов из-за введения санкций против дочерней компании Lukoil International GmbH. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября 2025 г. объявило о введении новых антироссийских санкций. Ограничения коснулись «Лукойла» и шести его дочерних компаний.
29 апреля 2026 г. минфин США продлил до 30 мая действие лицензии, позволяющей проводить операции по переговорам и заключению контрактов, связанных с продажей зарубежных активов «Лукойла».