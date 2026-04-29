Минфин США продлил лицензию на сделки по активам «Лукойла» до 30 мая

22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого группа сообщила о готовности продать свои зарубежные активы. 29 января 2026 г. «Лукойл» заключил соглашение с американской Carlyle о продаже Lukoil International GmbH.