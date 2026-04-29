Минфин США продлил лицензию на сделки по активам «Лукойла» до 30 мая
При этом исполнение таких контрактов возможно только после получения отдельного разрешения OFAC.
Документ также позволяет до 30 мая проводить операции, связанные с поддержанием или сворачиванием деятельности этих активов, включая использование заблокированных счетов для соответствующих расчетов.
Вместе с тем лицензия не разрешает перевод средств в Россию, разблокировку активов, подпадающих под санкции, а также сделки с другими лицами, находящимися под ограничениями, без отдельного разрешения.
Лицензия была выдана до 1 мая.
22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого группа сообщила о готовности продать свои зарубежные активы. 29 января 2026 г. «Лукойл» заключил соглашение с американской Carlyle о продаже Lukoil International GmbH.