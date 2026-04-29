Главная / Бизнес /

Минфин США продлил лицензию на сделки по активам «Лукойла» до 30 мая

Министерство финансов США продлило до 30 мая действие лицензии, позволяющей проводить операции по переговорам и заключению контрактов, связанных с продажей зарубежных активов компании «Лукойл». Об этом говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

При этом исполнение таких контрактов возможно только после получения отдельного разрешения OFAC.

Документ также позволяет до 30 мая проводить операции, связанные с поддержанием или сворачиванием деятельности этих активов, включая использование заблокированных счетов для соответствующих расчетов.

Вместе с тем лицензия не разрешает перевод средств в Россию, разблокировку активов, подпадающих под санкции, а также сделки с другими лицами, находящимися под ограничениями, без отдельного разрешения.

Лицензия была выдана до 1 мая.

22 октября 2025 г. OFAC ввело санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл – Калининградморнефть», «Лукойл – Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл – АИК». После этого группа сообщила о готовности продать свои зарубежные активы. 29 января 2026 г. «Лукойл» заключил соглашение с американской Carlyle о продаже Lukoil International GmbH.

