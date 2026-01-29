Сколько Carlyle заплатит за зарубежные активы «Лукойла»

Интерес Carlyle к приобретению Lukoil International обусловлен тем, что инвестиционная компания рассчитывает купить активы «Лукойла» с существенным дисконтом к рыночной цене и в дальнейшем их выгодно перепродать, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, на первом этапе компания может оставить в своем портфеле доли в отдельных проектах, но они будут миноритарными и позднее также могут быть проданы.