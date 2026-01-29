Сколько Carlyle заплатит за зарубежные активы «Лукойла»Сумма сделки может оказаться значительно ниже рыночной цены из-за санкций
В периметр сделки не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности «Лукойла» и продолжат свою деятельность в рамках лицензии, отмечается в сообщении. Речь идет о долях в проектах по разведке и добыче нефти на месторождениях Карачаганак (13,5%), Тенгиз (5%) и Кумколь (50%) и участке Каламкас-море, Хазар и Ауэзов (50%).
При этом «Лукойл» обратил внимание, что заключенное соглашение не является эксклюзивным и компания продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями. Реализация соглашения будет зависеть от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, поясняет российская компания.
Планируемая продажа Lukoil International связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против «Лукойла» и его дочерних обществ, напоминает компания.
Как «Лукойл» искал покупателя
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября 2025 г. заявило о введении новых санкций против России. Ограничения затронули «Лукойл» и шесть его дочерних компаний. Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения. До этого, 15 октября, санкции против «Лукойла» ввела Великобритания.
В конце октября 2025 г. «Лукойл» объявил о планах по продаже зарубежных активов. 30 октября компания сообщила, что договорилась о продаже 100% Lukoil International с международной трейдинговой компанией Gunvor Group. Но эта сделка не была одобрена минфином США. В начале ноября Gunvor сообщила, что отозвала предложение о приобретении Lukoil International.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что интерес к покупке зарубежных активов «Лукойла» проявляют порядка десяти инвесторов, среди которых американские ExxonMobil, Chevron и Carlyle и саудовская Midad Energy.
Carlyle – крупная инвестиционная компания, управляющая активами на сумму $474 млрд. Компания специализируется на прямых инвестициях, преимущественно в реальный сектор экономики, и частном кредитовании. Штаб-квартира Carlyle находится в Вашингтоне.
Carlyle сообщила, что также завершение сделки с «Лукойлом» будет зависеть от комплексной проверки активов (due diligence) и получения разрешений регуляторов. Компания будет стремится обеспечить стабильную работу Lukoil International и сохранение рабочих мест, говорится в сообщении, которое приводит Reuters.
Что и за сколько продает «Лукойл»
Точный перечень активов, которыми «Лукойл» владеет через Lukoil International, компания не раскрывает. Ключевыми зарубежными активами «Лукойла» являются доли в проектах по разработке нефтяных месторождений Западная Курна – 2 (доля российской компании – 75%) и Эриду (60%) в Ираке, а также нефтеперерабатывающие активы в Европе — НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии, НПЗ «Нефтохим Бургас» в Болгарии и 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах.
Также «Лукойл» владеет долями в газоконденсатном месторождении Шах-Дениз в Азербайджане (19,99%), Кандымской (90%) и Гиссарской (100%) группах месторождений в Узбекистане, блоках 10 (20%), 12 (50%), 28 (25%) и «Аматитлан» (50%) в Мексике, проектах Ghasha в ОАЭ (5%), WEEM Extension (50%), West Esh El-Mallaha (50%) и Meleiha (24%) в Египте, Deepwater Tano в Гане (38%), Marine XII в Конго (25%), OML-140 в Нигерии (18%) и Etinde в Камеруне (30%).
Кроме того, «Лукойлу» принадлежат нефтетрейдинговая компания Litasco, активы по производству масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане – Lukoil Lubricants – и сети АЗС в 20 странах мира общим количеством около 2400 станций на конец 2024 г.
Еще одним активом «Лукойла», которым компания владеет через Lukoil International, является доля в размере 12,5% в «Каспийском трубопроводном консорциуме» — трубопроводной системе, по которой нефть из прикаспийских месторождений России и Казахстана идет на экспорт через порт Новороссийска.
Интерес Carlyle к приобретению Lukoil International обусловлен тем, что инвестиционная компания рассчитывает купить активы «Лукойла» с существенным дисконтом к рыночной цене и в дальнейшем их выгодно перепродать, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. По его мнению, на первом этапе компания может оставить в своем портфеле доли в отдельных проектах, но они будут миноритарными и позднее также могут быть проданы.
Юридическая принадлежность Carlyle к США значительно повышает шансы на одобрение сделки OFAC, считают аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман и советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Основным риском для «Лукойла» является возможность заморозки средств за пределами России, отмечает Кауфман. По мнению Юшкова, Carlyle обладает «лоббистским ресурсом» и могла предложить «Лукойлу» гарантию одобрения сделки регуляторами, в том числе возможность проведения денежных расчетов.
Продолжение переговоров с другими покупателями говорит о стремлении «Лукойла» улучшить условия продажи активов, считает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин.
Рыночная цена всех зарубежные активов «Лукойла» оценивалась экспертами в $12–18 млрд, без долей в проектах в Казахстане они стоят немного меньше, говорит начальник отдела инвестиционного консультирования ИК «Велес капитал» Дмитрий Сергеев. По оценке ФГ «Финам», рыночная стоимость Lukoil International без активов в Казахстане составляет $12–-15 млрд. Но даже в условиях значительного числа претендентов на покупку продать активы без скидки к рыночной цене сложно, отмечает Кауфман. По оценке Шапошникова, стоимость указанных активов составляет около $10 млрд. При этом Carlyle заплатит за них $3–4 млрд, полагает эксперт.
Активы «Лукойла» в Казахстане, скорее всего, выкупит правительство этой страны, считают эксперты.
«Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и Carlyle.