Казахстанские проекты с участием «Лукойла» исключили из-под санкций США
Крупнейшие совместные проекты Казахстана с участием «Лукойла» были исключены из санкционного списка США, заявил министр энергетики страны Ерлан Аккенженов. Его слова передает ТАСС.
Речь идет о «Карачаганак петролиум оперейтинге» (КПО), «Тенгизшевройле» и Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). По словам Аккенженова, операционная деятельность всех крупных проектов в Казахстане продолжается в штатном режиме.
По его словам, ситуация с активами российской компании получила отсрочку до середины декабря, теперь «Лукойл» должен самостоятельно предпринять все необходимые шаги для ведения своего бизнеса. Он добавил, что министерство энергетики формирует политику в отрасли, но не участвует в коммерческих сделках.
15 ноября управление по контролю за зарубежными активами минфина США (OFAC) сообщило, что Вашингтон выводит из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), фирму «Тенгизшевройл» и проект освоения Карачаганакского месторождения.
14 ноября американское финансовое ведомство также продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.