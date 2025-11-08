Как «Лукойл» может продать зарубежные активы после отказа Gunvor

Юшков допускает, что своими действиями власти США подталкивают «Лукойл» к тому, чтобы продать по более низким ценам как минимум некоторые активы кому-то из американских компаний. Например, Lukoil International владеет 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, доли в котором также есть у Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%). Последняя возобновляет присутствие и в Ираке – на месторождении «Меджнун» в провинции Басра, напоминает Юшков. Там же «Лукойл» добывает нефть на месторождении «Западная Курна – 2», втором по запасам в мире.