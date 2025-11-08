Как «Лукойл» может продать зарубежные активы после отказа Gunvor

Как «Лукойл» может продать зарубежные активы после отказа GunvorТеперь компании придется реализовывать их по отдельности с еще большим дисконтом
Международный нефтетрейдер Gunvor отозвал предложение о приобретении дочерней компании «Лукойла» Lukoil International GmbH, которой принадлежат зарубежные активы группы, после заявления минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса. Об этом компания сообщила в соцсети X.
В Gunvor назвали заявление американского минфина в корне неверным.
«Мы рады возможности добиться исправления этого явного недопонимания», – подчеркнули там. До этого 7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине.
«Лукойл» сообщил о получении соответствующего предложения от Gunvor 30 октября – чуть более недели спустя после того, как против него и ряда других российских компаний была введена очередная порция санкций минфина США. Нефтяная компания и шесть ее дочерних обществ попали в SDN-List, предполагающий наиболее жесткие блокирующие ограничения. Операции с ними должны быть завершены в срок до 21 ноября.
Аналитики оценивали стоимость зарубежных активов «Лукойла» на уровне $12 млрд, но отмечали, что Gunvor заплатит за них существенно меньше из-за санкций. По данным «Коммерсанта», балансовая стоимость активов Lukoil International на конец 2023 г. составляла 19,14 млрд евро.
Зачем нужна лицензия минфина США
В условиях потери такого крупного покупателя на все активы в лице Gunvor «Лукойл» продолжит искать покупателей, полагает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Но после столь грубого отказа со стороны США для предыдущего претендента желающих купить все активы единым пакетом будет мало, отмечает он.
«Такая сделка будет нести явные репутационные риски. Поэтому, скорее всего, их придется распродавать по частям, что сделает процесс продажи значительно более сложным и долгим. Поэтому лицензии минфина США все равно понадобятся», – говорит Белогорьев.
Gunvor был удобным покупателем для «Лукойла» и, видимо, размер неизбежной скидки устраивал обе стороны, рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Но в сложившейся ситуации любой последующий претендент на все или отдельные активы «Лукойла» будет требовать больший дисконт, считает эксперт. В целом, все возможные сценарии после срыва большой сделки в той или иной степени можно назвать негативными для российской компании, полагает он.
Юшков допускает, что своими действиями власти США подталкивают «Лукойл» к тому, чтобы продать по более низким ценам как минимум некоторые активы кому-то из американских компаний. Например, Lukoil International владеет 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме, доли в котором также есть у Chevron (15%) и ExxonMobil (7,5%). Последняя возобновляет присутствие и в Ираке – на месторождении «Меджнун» в провинции Басра, напоминает Юшков. Там же «Лукойл» добывает нефть на месторождении «Западная Курна – 2», втором по запасам в мире.
«Не исключено, что американские компании подключают свои лоббистские ресурсы для использования политических рычагов своего правительства в экономических целях», – рассуждает Юшков.
Советник коллегии адвокатов Pen & Paper Роман Кузьмин отмечает, что пока что минфин США только цитировал заявление Дональда Трампа в публикации в сети Х, не сделав собственного детализированного заявления на этот счет. Но очевидно, что по действующей генлицензии № 126, разрешающей сделки, направленные на прекращение отношений с «Лукойлом», со сроком до 21 ноября 2025 г. и в условиях отзыва решения о покупке со стороны Gunvor, завершить сделку по уже невозможно.
Ключевыми зарубежными активами «Лукойла» являются доли в проектах по разработке нефтяных месторождений «Западная Курна – 2» (доля российской компании – 75%) и Эриду (60%) в Ираке, а также нефтеперерабатывающие активы в Европе – НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии, НПЗ «Нефтохим Бургас» в Болгарии и 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах.
Помимо этого российская компания владеет долями в проектах разведки и добычи нефти в странах СНГ, Мексике, Египте, Гане, Конго, Нигерии и Камеруне. У «Лукойла» есть нефтетрейдинговая компания Litasco, активы по производству масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане – Lukoil Lubricants – и сети АЗС в 20 странах мира общим количеством около 2400 станций на конец 2024 г.
Сделки по продаже зарубежных активов «Лукойла» не уложатся в дедлайн минфина США – а значит, встают вопросы с НПЗ в Болгарии и Румынии, которые автоматически попадают под санкции, отмечает Юшков. Чтобы эти НПЗ продолжили работать, странам придется либо просить об отсрочке санкций, либо национализировать заводы с формальной компенсацией «Лукойлу», объясняет эксперт. Но компенсация отправится на заблокированный счет в Европе и компания ее получить не сможет, добавляет он.
«Выдача разрешения [на сделку] в любом случае зависит от политической воли и усмотрения минфина США, – говорит Кузьмин. – А государства, где расположены активы “Лукойла”, действительно могут ввести внешнее управление. Например, если они имеют важное значение для обеспечения энергетической и социальной стабильности в регионе».