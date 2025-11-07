Кремль назвал незаконным вмешательство США в сделку Gunvor и «Лукойла»

7 ноября Минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. В тот же день стало известно, что Gunvor отозвала предложение о приобретении дочерней компании «Лукойла» LUKOIL International GmbH после заявления минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса. При этом в Gunvor назвали заявление американского минфина в корне неверным.