Кремль назвал незаконным вмешательство США в сделку Gunvor и «Лукойла»
В Кремле прокомментировали отказ Gunvor от покупки зарубежных активов «Лукойла» после заявления минфина США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что все законные интересы компаний в мировой торговле должны соблюдаться, а нарушения неприемлемы и вредны.
«Это совершенно разные измерения», – сказал он о связи сделки и конфликта на Украине.
Песков подчеркнул, что тема не совсем касается Кремля. Она про коммерческие отношения и незаконное торговое ограничение с точки зрения международного права.
«Мы считаем, что все законные интересы такой крупной международной компании как "Лукойл", с точки зрения правил международных и экономических отношений, должны быть соблюдены», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 30 октября «Лукойл» получил от международной компании Gunvor предложения о приобретении свой дочерней компании LUKOIL International GmbH.
7 ноября Минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. В тот же день стало известно, что Gunvor отозвала предложение о приобретении дочерней компании «Лукойла» LUKOIL International GmbH после заявления минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса. При этом в Gunvor назвали заявление американского минфина в корне неверным.