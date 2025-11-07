Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»

30 октября «Лукойл» сообщил о получении от Gunvor предложения о приобретении свой дочерней компании. Стороны согласовали ключевые условия сделки. Для ее заключения необходимо было выполненить несколько условий. Среди них получение Gunvor разрешения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) и, при необходимости, дополнительных лицензий, разрешений и согласований в других странах.