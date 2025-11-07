Gunvor отозвал предложение о покупке зарубежных активов «Лукойла»
Gunvor отозвала предложение о приобретении дочерней компании «Лукойла» LUKOIL International GmbH после заявления минфина США об отказе выдавать ей лицензию для ведения бизнеса. Об этом международная трейдинговая компания сообщила в соцсети X.
В Gunvor назвали заявление американского минфина в корне неверным.
«Мы рады возможности добиться исправления этого явного недопонимания», – подчеркнули там.
7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине.
30 октября «Лукойл» сообщил о получении от Gunvor предложения о приобретении свой дочерней компании. Стороны согласовали ключевые условия сделки. Для ее заключения необходимо было выполненить несколько условий. Среди них получение Gunvor разрешения Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC) и, при необходимости, дополнительных лицензий, разрешений и согласований в других странах.
Gunvor Group – международная трейдинговая группа, зарегистрированная на Кипре, с головным офисом в Швейцарии. Основной акционер Gunvor – шведский предприниматель Турбьёрн Тёрнквист, совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.