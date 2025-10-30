«Лукойл» выбрал покупателя на свои активы за рубежом

В 2024 г. добыча нефти «Лукойлом» без учета «Западной Курны – 2» составила 80,4 млн т, что примерно на 3% меньше, чем годом ранее. Добыча компании в России составила 76,5 млн т (-3%), на зарубежных проектах – 3,9 млн т (-2,7%). Добыча на «Западной Курне – 2» составила 27 000 баррелей в сутки (около 1,3 млн т). Добыча газа компанией в прошлом году снизилась на 2% до 34,3 млрд куб. м, в том числе в России компания добыла 18,1 млрд куб. м (на уровне 2023 г.), за рубежом – 16,2 млрд куб. м (-4,5%). Переработка нефти в 2024 г. снизилась на 11% до 54,3 млн т, в том числе в России объем переработки составил 40,8 млн т (-8%), за рубежом 13,5 млн т (-18%).