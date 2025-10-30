«Лукойл» выбрал покупателя на свои активы за рубежом

«Лукойл» выбрал покупателя на свои активы за рубежомИх стоимость, по оценке экспертов, может достигать $12 млрд, но заплатят за них существенно меньше из-за санкций
Вместе с тем российская компания взяла на себя обязательство не вести переговоры с другими потенциальными покупателями, отмечается в сообщении. Ключевые условия сделки были ранее согласованы сторонами, добавил «Лукойл».
Продажа Lukoil International связана с введением отдельными государствами ограничительных мер против «Лукойла» и его дочерних обществ, пояснил «Лукойл».
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября заявило о введении новых санкций против России. Ограничения затронут «Лукойл» и шесть его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». Они были включены в SDN-List – санкционный список, предусматривающий наиболее жесткие блокирующие ограничения. Ранее, 15 октября, санкции против «Лукойла» ввела Великобритания.
Заключение обязывающего договора по сделке связано с выполнением отлагательных условий, включая получение Gunvor разрешения OFAC, а также иных лицензий, разрешений и согласований в других странах, пояснил «Лукойл». В случае необходимости стороны готовы попросить продления лицензии OFAC, а также прочих разрешений для обеспечения бесперебойной операционной деятельности международных активов и их банковского обслуживания до завершения сделки.
Gunvor Group – международная трейдинговая группа, зарегистрированная на Кипре, с головным офисом в Швейцарии. Основной акционер Gunvor – шведский предприниматель Турбьёрн Тёрнквист, совладельцами компании также являются ее топ-менеджеры.
Ключевыми зарубежными активами «Лукойла» являются доли в проектах по разработке нефтяных месторождений Западная Курна – 2 (доля российской компании – 75%) и Эриду (60%) в Ираке, а также нефтеперерабатывающие активы в Европе – НПЗ Petrotel Lukoil в Румынии, НПЗ «Нефтохим Бургас» в Болгарии и 45% в НПЗ Zeeland в Нидерландах.
Также «Лукойл» владеет долями в проектах по разведке и добыче нефти на месторождениях Карачаганак (13,5%), Тенгиз (5%) и Кумколь (50%) и участке «Каламкас-море, Хазар и Ауэзов» (50%) в Казахстане, газоконденсатном месторождении Шах-Дениз в Азербайджане (19,99%), Кандымской (90%) и Гиссарской (100%) группах месторождений в Узбекистане, блоках 10 (20%), 12 (50%), 28 (25%) и «Аматитлан» (50%) в Мексике, проектах Ghasha в ОАЭ (5%), WEEM Extension (50%), West Esh El-Mallaha (50%) и «Мелейя» (24%) в Египте, Deepwater Tano в Гане (38%), Marine XII в Конго (25%), OML-140 в Нигерии (18%) и «Этинде» в Камеруне (30%).
Кроме того, «Лукойлу» принадлежат нефтетрейдинговая компания Litasco, активы по производству масел, смазок и других технических жидкостей в Австрии, Финляндии, Румынии, Турции, Казахстане – Lukoil Lubricants – и сети АЗС в 20 странах мира общим количеством около 2400 станций на конец 2024 г.
Еще одним активом «Лукойла», которым компания владеет через Lukoil International, является доля в размере 12,5% в «Каспийском трубопроводном консорциум» – трубопроводной системе, по которой нефть из прикаспийских месторождений России и Казахстана идет на экспорт через порт Новороссийска.
Точный перечень активов, которыми «Лукойл» владеет через Lukoil International, компания не раскрывает. «Ведомости» направили запросы в «Лукойл» и Gunvor.
В 2024 г. добыча нефти «Лукойлом» без учета «Западной Курны – 2» составила 80,4 млн т, что примерно на 3% меньше, чем годом ранее. Добыча компании в России составила 76,5 млн т (-3%), на зарубежных проектах – 3,9 млн т (-2,7%). Добыча на «Западной Курне – 2» составила 27 000 баррелей в сутки (около 1,3 млн т). Добыча газа компанией в прошлом году снизилась на 2% до 34,3 млрд куб. м, в том числе в России компания добыла 18,1 млрд куб. м (на уровне 2023 г.), за рубежом – 16,2 млрд куб. м (-4,5%). Переработка нефти в 2024 г. снизилась на 11% до 54,3 млн т, в том числе в России объем переработки составил 40,8 млн т (-8%), за рубежом 13,5 млн т (-18%).
Интерес Gunvor к зарубежным активам «Лукойла» в первую очередь связан с наличием в портфеле активов нефтетрейдингового подразделения – Litasco, полагают руководитель центра по российским акциям «БКС мир инвестиций» Кирилл Бахтин и старший аналитик «Инвестбанка Синара» Алексей Кокин. Последний допускает, что Gunvor также хочет расширить структуру бизнеса за счет добычных и нефтеперерабатывающих активов, став более диверсифицированной компанией, как международные трейдеры Glencore, Trafigura, Vitol и Mercuria. Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман допускает, что Gunvor может быть заинтересована в перепродаже части активов.
Как крупный трейдер, имеющий досрочные контракты на поставку нефти и нефтепродуктов, Gunvor может быть заинтересована во владении добывающими активами и НПЗ – это гарантирует компании объемы нефти и нефтепродуктов для дальнейшей продажи, добавил эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. Дополнительным аргументом является возможность покупки активов по относительной низкой цене в условиях санкций, отметил он.
По оценке ФГ «Финам», справедливая стоимость всех зарубежных активов «Лукойла» составляет $12 млрд. Аналитики «БКС мир инвестиций» оценивают ее в 900 млрд руб. ($11,3 млрд по текущему курсу Банка России). Но из-за санкций реальная стоимость сделки будет ниже, уверены эксперты.
Если у «Лукойла» была предварительная договоренность с Gunvor, дисконт может быть «относительно умеренным» – то есть ниже, чем при срочной продаже отдельных активов различным покупателям, считает Кауфман. По его оценке, скидка может составить 20-30%. Таким образом, стоимость сделки может составить $8,4-9,6 млрд.
По оценке Кокина, с учетом санкционных рисков стоимость зарубежных активов «Лукойла» составляет $5-9 млрд. Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников допускает, что срочность сделки и «уязвимое положение» «Лукойла» из-за санкций могут привести к тому, что дисконт составит от 30% до 50% от реальной цены. По его оценке, российская компания может получить от продажи лишь $2,5-3 млрд.
По данным газеты «Коммерсантъ», балансовая стоимость активов Lukoil International на конец 2023 г. составляла 19,14 млрд евро.
Эксперты не исключают, что в сделку может быть включена возможность обратного выкупа активов «Лукойлом» в определенный договором срок в случае отмены санкций. Но это потребует предоставления дополнительного дисконта, предупреждает Кауфман. В связи с этим он считает такой сценарий маловероятным. Юшков добавляет, что даже если это условие будет включено в соглашение, оно будет ограничено по времени, поэтому никаких гарантий возврата «Лукойла» в зарубежные проекты нет.
Продажа активов за рубежом приведет к снижению денежного потока «Лукойла» в ближайшие два квартала, говорит Шапошников. Но впоследствии финансовые показатели компании могут даже вырасти, так как нефтеперерабатывающий бизнес «Лукойла» в ЕС имеет очень низкую рентабельность, утверждает он.
Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в 2024 г. составила 848,5 млрд руб, что на 27% меньше, чем годом ранее. Выручка компании выросла на 9% до 8,6 трлн руб., показатель EBITDA снизился на 11% до 1,8 трлн руб.
В случае совершения сделки у «Лукойла» появится существенная сумма средств, которую компания может направить на перестройку бизнеса, в частности логистики поставок, считает Шапошников. По мнению Бахтина, эти средства «Лукойл» может направить на дивиденды или на обратный выкуп акций с рынка.