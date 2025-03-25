Чистая прибыль «Лукойла» в 2024 году упала более чем на четверть

В отчете отмечается, что «Лукойл» в 2024 г. признал убыток от обесценения основных средств на 93,3 млрд руб. Из них 4,3 млрд руб. пришлось на активы разведки и добычи в России, 6,9 млрд руб. – на переработку, торговлю и сбыт в РФ, еще 50,4 млрд руб. – на добычные активы за рубежом, а 31,1 млрд руб. – на зарубежные перерабатывающие и сбытовые мощности.