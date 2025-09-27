Как Трамп после Индии и КНР «продавливает» Турцию и Венгрию по нефти из России

Как Трамп после Индии и КНР «продавливает» Турцию и Венгрию по нефти из РоссииЭрдогана поманили «пряником» в виде F-35, а Орбан убедил президента США, что у венгров нет моря
После безуспешных попыток убедить Индию и Китай – крупнейших покупателей российской нефти – отказаться от нее президент США Дональд Трамп переключился на союзников по НАТО – Турцию и Венгрию. «Ведомости» проследили, как американский лидер давил на Анкару и Будапешт и как это достигло абсурда на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.
Турцию поманили самолетами
Выступая в эфире Fox News перед встречей с Трампом, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что обсудит с ним вопрос передачи Анкаре американских истребителей пятого поколения F-35. Эрдоган напомнил, что Трамп сам указывал на то, что «Турция заплатила за F-35, но не получила их».
Из программы поставок F-35 Вашингтон исключил Анкару еще в первое президентство Трампа в 2019 г. за закупки у России комплексов ПВО С-400. Основанием для этого стал закон о противодействии врагам Америки посредством санкций (CAATSA). 23 сентября американское агентство Bloomberg сообщило, что Анкара намерена настоять на внесении поправок в CAATSA, выводящих ее из-под «самолетных» санкций. Взамен Турция готова предложить США приобрести сотни лайнеров Boeing и истребителей Lockheed Martin с локализацией их производства.
Сам Трамп в Truth Social 19 сентября писал, что в повестке переговоров будет крупномасштабная закупка Boeing, сделка по модернизации турецкого парка F-16 и продолжение переговоров по F-35. Анкара активно ищет замену морально устаревшему парку американских самолетов для своих ВВС, в том числе в Европе. В июле минобороны страны подписало меморандум с Великобританией о сотрудничестве по истребителям Eurofighter Typhoon.
Но перед встречей в Нью-Йорке с Эрдоганом в ночь на 26 сентября Трамп заявил, что «хотел бы, чтобы он (Эрдоган. – «Ведомости») прекратил закупки российской нефти». Он добавил, что обсудит с турецким лидером возможность поставок и комплексов ПВО Patriot, и программу F-35. На встрече с Эрдоганом Трамп заявил: «Мы можем это сделать, всё зависит от того, сделает ли он что-то для нас». Эрдоган по возвращении в Турцию утром 26 сентября выразил удовлетворение оказанным турецкой делегации приемом в Белом доме. Но вопрос «обмена» российской нефти на F-35 не прокомментировал.
Трамп за сутки, на которые пришлась его встреча с Эрдоганом, в разной степени уверенности высказывался о том, удастся ли ему убедить своего визави в необходимости перестать покупать нефть у России. Сначала президент США заявлял журналистам, что турецкий лидер «остановит это», а до этого говорил: «Он сделает это, если я попрошу».
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, возвращение Турции в программу F-35 вряд ли способно перевесить те выгоды, которые Анкара получает от поставок нефти из России: «Из F-35 вновь могут “выключить”, а прибыль от перепродажи российской нефти постоянна».
Экспорт российской нефти в Турцию держится в диапазоне 300 000–400 000 барр./сут., что немало, но эти объемы Россия вполне может перенаправить на альтернативные рынки, говорит аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Всего Турция, по его словам, импортирует примерно 600 000 барр./сут., кроме того, страна является одним из крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. Юшков напоминает, что позиция Анкары заключается в том, что страна не перепродает Европе российские нефтепродукты, а использует их для внутренних нужд, а на экспорт идет уже самостоятельно произведенное топливо.
Куда логичней для США было бы давление с целью прекратить покупку российского газа, считает Юшков. Эксперт напомнил, что США планируют удвоить экспорт СПГ и уже являются крупнейшим экспортером. «Но та же Турция понимает, что при конкуренции с российским газом и американский должен быть дешевле, – отметил он. – А логика потоков СПГ такова, что в целом он идет на те рынки, где цены повышаются, в росте цен Анкара не заинтересована».
Нет моря, но есть «Дружба»
Параллельно усилилось давление США и на Венгрию. Трамп еще во вторник, 23 сентября, заявлял, что убедит Будапешт отказаться от российской нефти. Во время обсуждения 19-го пакета антироссийских санкций ЕС президент США в Truth Social 13 сентября упрекал европейские страны за то, что те все еще покупают российские нефть и газ. Он обещал ввести санкции против России, лишь когда европейцы прекратят этот импорт и введут пошлины в 50–100% против Индии и Китая, закупающих российскую нефть. Против Дели «штрафные» тарифы США введены 7 августа и стали действовать с 27 августа. Против Китая администрация Трампа ввести пошлины так и не решилась.
ЕС, в свою очередь, хотя и анонсировал в июле в 18-м пакете отказ из нефтепродуктов и российской нефти к началу 2026 г., не стал вводить тарифы против Индии и Китая. Венгрия обещала наложить вето на это решение еще 11 сентября. По словам Кауфмана, Индия и Китай заинтересованы в покупке сырой нефти из России, а российские нефтепродукты этим странам не нужны, но они сами хотят получать маржу от переработки.
Отвечая на упреки Трампа в адрес Европы, глава дипломатии ЕС Кая Каллас отмечала, что Евросоюз уже сократил потребление российской нефти на 80%. А чтобы оно сократилось на оставшийся объем, США должны убедить Венгрию и Словакию в необходимости досрочного – до 2027 г., указанного в стратегии ЕС, – отказа от российских ресурсов.
Трамп ведет политику по выдавливанию конкурентов США с рынков углеводородов, в том числе и России, напоминает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По словам Юшкова, выпады против покупателей российской нефти могут быть сигналом Москве, что Вашингтон может ухудшить ее переговорные позиции по Украине. Кошкин допускает, что, помимо перекрытия воздуха российской экономике, президент США заинтересован в создании благоприятных условий для экспорта энергоресурсов в Европу, то есть добивается того же, чего и демократы при предыдущем президенте Джо Байдене.
Венгрия параллельно увеличивает закупки нероссийских углеводородов. 9 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который регулярно заявляет о невозможности отказа от российских энергоносителей, заявил, что Будапешт заключил с британской энергокомпанией Shell 10-летнее соглашение на поставку 2 млрд куб. м газа в год. Министр тем не менее подчеркнул, что это не замена поставок из России.
Днем 26 сентября венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что экономика его страны окажется «на коленях», если прекратит закупки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» (поставки через который идут в рамках исключений из европейских пакетов санкций). Этот маршрут в 2024 г. уже перекрывался Украиной под предлогом санкций против российского «Лукойла», а в августе 2025 г. по нему били дроны ВСУ, из-за чего работа трубы вставала на неделю.
В итоге в ночь на 26 сентября у Орбана с Трампом был телефонный разговор, по итогам которого американский президент признал, что Венгрия, как и Словакия, «действительно не может делать это» (прекращать покупку российской нефти. – «Ведомости»), так как импорт нефти от альтернативных поставщиков осложняет отсутствие выхода к морю у этих двух стран. По словам Юшкова, несмотря на смягчение Трампа после разговора с Орбаном, над Венгрией все равно нависает угроза «второго фронта» из-за давления и угроз Брюсселя. «Уязвимость экономик Словакии и Венгрии и угрозы от перекрытия поставок дешевого сырья из России – стимул сопротивляться этому с целью получить послабления от США», – пояснил эксперт.
Поставки в Венгрию составляют порядка 100 000 барр./сут. и зависимость данной страны от российской нефти превышает 80%, отмечает Кауфман. Сейчас потребителей российской нефти удерживает не отсутствие альтернатив, а экономические факторы, включая дисконт на сорт Urals, который в последние месяцы держится в диапазоне $11–14 на баррель, отметил аналитик. Это позволяет Турции, Венгрии и Словакии получать повышенную маржинальность переработки, говорит он.
Экономика без пряников
«Локально мировой рынок нефти может стать профицитным из-за действий ОПЕК+ (страны соглашения постепенно наращивают добычу. – «Ведомости»), и тогда найти альтернативные объемы будет вполне реально, – считает Кауфман. – Для Венгрии и Словакии это сложнее – им пришлось бы импортировать сырье через территорию Хорватии. Именно так руководство ЕС предлагало этим странам брать замену российской нефти во время перекрытий «Дружбы» Украиной, в целом это реализуемая, хотя и более дорогая схема».
Но аналитик не ожидает, что Турция, Венгрия или Словакия в ближайшее время откажутся от российской нефти: «Представители всех трех стран неоднократно заявляли о приверженности российским энергоносителям». Равноценного «пряника» Трамп Турции, Венгрии и Словакии предложить не может, изменить ситуацию «по щелчку пальца» невозможно без серьезных экономических и внутриполитических последствий в этих государствах, полагает Кошкин.
Давление на Анкару, Будапешт и Братиславу, которое то усиливается, то идет вспять, может быть блефом Трампа на фоне подготовки к электоральному сезону, допускает американист. Возможен и сарказм с обратной целью – выставить Европу лицемерной, как в посте президента США в Truth Social от 13 сентября или в заявлениях о том, что Украина вполне может победить Россию и вернуть утраченные территории «при помощи ЕС и НАТО».
«Наконец, это может быть просто импульсивностью и упрямством президента США, пообещавшего общаться с Россией “с позиции силы” и теперь боящегося сделать шаг назад», – допускает Кошкин.