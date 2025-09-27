Как Трамп после Индии и КНР «продавливает» Турцию и Венгрию по нефти из России

В итоге в ночь на 26 сентября у Орбана с Трампом был телефонный разговор, по итогам которого американский президент признал, что Венгрия, как и Словакия, «действительно не может делать это» (прекращать покупку российской нефти. – «Ведомости»), так как импорт нефти от альтернативных поставщиков осложняет отсутствие выхода к морю у этих двух стран. По словам Юшкова, несмотря на смягчение Трампа после разговора с Орбаном, над Венгрией все равно нависает угроза «второго фронта» из-за давления и угроз Брюсселя. «Уязвимость экономик Словакии и Венгрии и угрозы от перекрытия поставок дешевого сырья из России – стимул сопротивляться этому с целью получить послабления от США», – пояснил эксперт.