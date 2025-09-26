Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией

Ведомости

Анкара сама принимает решения о сотрудничестве с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».

«Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами», – сказал представитель Кремля.

25 сентября президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить покупки нефти у России. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.

Песков заявил на следующий день, что Турция продолжает закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления президента США. По словам Пескова, поставки газа в Турцию осуществляются в полном объеме по обоим действующим маршрутам.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте