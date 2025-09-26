Песков: Турция сама принимает решения о сотрудничестве с Россией
Анкара сама принимает решения о сотрудничестве с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии «РИА Новости».
«Это суверенное государство, которое само принимает решение, в каких областях сотрудничать с нами», – сказал представитель Кремля.
25 сентября президент США Дональд Трамп призвал Турцию прекратить покупки нефти у России. Такое заявление он сделал в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне.
Песков заявил на следующий день, что Турция продолжает закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления президента США. По словам Пескова, поставки газа в Турцию осуществляются в полном объеме по обоим действующим маршрутам.