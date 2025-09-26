Песков о призыве Трампа: Турция продолжит торговлю с РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция продолжает закупать российские энергоресурсы, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о возможной остановке поставок. По словам Пескова, поставки газа в Турцию осуществляются в полном объеме по обоим действующим маршрутам.
«Турецкий поток» работает на полную мощность. «Голубой поток» работает на полную мощность. Мы продолжаем наше торгово-экономическое сотрудничество с Турцией», – подчеркнул он.
Песков также добавил, что Турция – суверенное государство, которое самостоятельно принимает решения в вопросах внешней торговли. «Если какие-то виды торговли какими-то товарами представляются турецкой стороне выгодными, то турецкая сторона будет это продолжать делать», – подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Трамп выразил мнение, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прекратит закупки российской нефти. «Я верю, что он [Эрдоган] прекратит, потому что он может покупать нефть у многих других, – сказал Трамп. – У Турции много вариантов. Он – отличный президент, очень умный человек, и он поступит правильно».