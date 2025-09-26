Песков о призыве Трампа: Турция продолжит торговлю с РФ

Ранее Трамп выразил мнение, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прекратит закупки российской нефти. «Я верю, что он [Эрдоган] прекратит, потому что он может покупать нефть у многих других, – сказал Трамп. – У Турции много вариантов. Он – отличный президент, очень умный человек, и он поступит правильно».