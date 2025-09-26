Объем торговли энергоресурсами между РФ и КНР достиг $47,6 млрд в 2025 году
Китай и Россия увеличили объем торговли энергоносителями до $47,6 млрд за восемь месяцев 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине, передает ТАСС.
«Главы двух государств [Владимир Путин и Си Цзиньпин] предприняли важные шаги по дальнейшему укреплению всеобъемлющего энергетического партнерства, обеспечив стратегическое руководство для дальнейшего углубления сотрудничества», – сказал он.
По словам политика, указанный объем занял треть от двустороннего товарооборота Москвы и Пекина. Он также отметил, что поставки энергоносителей становятся балластом в торговле между странами и стабилизируют ее. Дин Сюэсян подчеркнул, что государства достигли «большого консенсуса» в сотрудничестве в этой сфере.
23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Китай стали «основными спонсорами» украинского кризиса из-за их сотрудничества с РФ в экономической сфере. Он объяснил, что его слова касаются поставок российской нефти. Кроме того, президент призвал европейские страны отказаться от этих закупок и назвал продолжение поставок «позором» для них.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что Трамп хочет добиться, чтобы другие страны покупали только американские нефть и газ. По словам представителя Кремля, глава Белого дома никогда не скрывал своего стремления обеспечить экономические интересы США.