Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Объем торговли энергоресурсами между РФ и КНР достиг $47,6 млрд в 2025 году

Ведомости

Китай и Россия увеличили объем торговли энергоносителями до $47,6 млрд за восемь месяцев 2025 г. Об этом сообщил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на заседании российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству в Пекине, передает ТАСС.

«Главы двух государств [Владимир Путин и Си Цзиньпин] предприняли важные шаги по дальнейшему укреплению всеобъемлющего энергетического партнерства, обеспечив стратегическое руководство для дальнейшего углубления сотрудничества», – сказал он.

По словам политика, указанный объем занял треть от двустороннего товарооборота Москвы и Пекина. Он также отметил, что поставки энергоносителей становятся балластом в торговле между странами и стабилизируют ее. Дин Сюэсян подчеркнул, что государства достигли «большого консенсуса» в сотрудничестве в этой сфере.

23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Китай стали «основными спонсорами» украинского кризиса из-за их сотрудничества с РФ в экономической сфере. Он объяснил, что его слова касаются поставок российской нефти. Кроме того, президент призвал европейские страны отказаться от этих закупок и назвал продолжение поставок «позором» для них.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого отметил, что Трамп хочет добиться, чтобы другие страны покупали только американские нефть и газ. По словам представителя Кремля, глава Белого дома никогда не скрывал своего стремления обеспечить экономические интересы США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её