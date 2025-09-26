Объем торговли энергоресурсами между РФ и КНР достиг $47,6 млрд в 2025 году

23 сентября, выступая на Генассамблее ООН, президент США Дональд Трамп заявил, что Индия и Китай стали «основными спонсорами» украинского кризиса из-за их сотрудничества с РФ в экономической сфере. Он объяснил, что его слова касаются поставок российской нефти. Кроме того, президент призвал европейские страны отказаться от этих закупок и назвал продолжение поставок «позором» для них.