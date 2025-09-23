Трамп посчитал Индию и Китай основными спонсорами конфликта РФ и Украины
Президент США Дональд Трамп назвал Индию и Китай «основными спонсорами» украинского кризиса из-за их сотрудничества с РФ в экономической сфере. Об этом американский лидер заявил, выступая на 80-м заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Китай и Индия являются основными спонсорами конфликта, так как продолжают закупать российскую нефть, сказал Трамп. При этом «непростительным» он посчитал ситуацию, в которой даже страны НАТО не отказались от поставок энергоносителей из РФ.
По мнению Трампа, для европейских государств «позорно» закупать энергоресурсы у Москвы и одновременно «вести борьбу» с ней. Глава Белого дома пообещал ввести «серьезные пошлины» в отношении России, если страна не согласится завершить конфликт и призвал Европу присоединиться к таким рестрикциям.
12 сентября американский лидер уже говорил, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию, в том числе различные ограничения в отношении российских банков. Тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, Москва намерена решить конфликт политико-дипломатическими средствами.