В Кремле слышали заявления Трампа о новых санкциях против России

По его словам, процесс искусственно притормаживается со стороны Украины и никто не хочет вникать в суть конфликта. Делу мешают и европейцы, которые не собираются обращать внимание на первопричины российско-украинского кризиса, таким образом открывая путь для обсуждения путей их разрешения. Песков добавил, что Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу.