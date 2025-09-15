Газета
Главная / Политика /

В Кремле слышали заявления Трампа о новых санкциях против России

Ведомости

В Кремле слышали заявления президента США Дональда Трампа, в которых американский лидер пригрозил России новыми санкциями и призвал Европу присоединиться к вторичным пошлинам в отношении покупателей российской нефти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Россия сохраняет свою заинтересованность и готовность к урегулированию украинского кризиса политико-дипломатическими средствами», – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, процесс искусственно притормаживается со стороны Украины и никто не хочет вникать в суть конфликта. Делу мешают и европейцы, которые не собираются обращать внимание на первопричины российско-украинского кризиса, таким образом открывая путь для обсуждения путей их разрешения. Песков добавил, что Россия все равно сохраняет открытость и готовность к диалогу.

Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу

Политика / Международные отношения

12 сентября Трамп сообщил, что рассматривает принятие «жестких» мер давления на Россию. Среди них он назвал санкции против российских банков, ограничение поставок нефти из страны и введение дополнительных пошлин на товары. Американский лидер также выразил разочарование медленным прогрессом в урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки.

На следующий день Трамп заявил о готовности ввести санкции против РФ, если все страны НАТО последуют примеру США и перестанут покупать российскую нефть. Он также призвал союзников по НАТО ввести пошлины в 50–100% против Китая, так как это сыграет большую роль в прекращении конфликта. Меры планируется снять после окончания военных действий.

