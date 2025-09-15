Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече с российским лидером Владимиром Путиным для переговоров о завершении конфликта. Об этом он сообщил в интервью CNN во время европейской стратегической конференции в Киеве.
Украинский лидер подчеркнул, что первым условием таких переговоров должно стать прекращение огня. Зеленский считает, что Путин в настоящее время не готов к такой встрече, но если российская сторона захочет обсуждать территориальные вопросы, он готов к прямым переговорам без посредников, хотя и при поддержке международных партнеров.
12 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский не соглашался на проведение переговоров по урегулированию конфликта с Россией, когда в Кремле были к ним готовы. При этом, по его словам, в настоящее время президент Украины хочет переговоров, но согласие Москвы «под вопросом».
В этот же день Politico писало, что европейские страны убедили Трампа в незаинтересованности России в прекращении конфликта на Украине. Лидеры Евросоюза уверили американского лидера, что необходимо усилить санкционное давление на Москву. ЕС завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности государствам важно сотрудничество с Вашингтоном.