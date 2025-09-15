Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным лицом к лицу

Украинский лидер подчеркнул, что первым условием таких переговоров должно стать прекращение огня. Зеленский считает, что Путин в настоящее время не готов к такой встрече, но если российская сторона захочет обсуждать территориальные вопросы, он готов к прямым переговорам без посредников, хотя и при поддержке международных партнеров.