Трамп: Зеленский был против переговоров с РФ при согласии Москвы на встречу

Издание Politico писало, что европейские страны смогли убедить Трампа в том, что Россия не заинтересована в прекращении конфликта на Украине. Лидеры Евросоюза также уверили его, что необходимо усилить санкционное давление на Москву. Как отмечает издание, ЕС завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности государствам важно сотрудничество с Вашингтоном.