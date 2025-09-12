Газета
Трамп: Зеленский был против переговоров с РФ при согласии Москвы на встречу

Ведомости

Украинский лидер Владимир Зеленский не давал согласия на проведение переговоров по урегулированию конфликта с Россией, когда в Кремле были к ним готовы, заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Между [сторонами] сохраняется огромная ненависть. <...> Зеленский отказывался от переговоров», – подчеркнул американский президент. По его словам, сейчас президент Украины хочет переговоров, но согласие России «под вопросом».

В интервью Трамп также выразил разочарование тем, что прогресс урегулирования украинского кризиса достаточно медленный. Он отметил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки. При этом переговорный процесс продолжается, что беспокоит Трампа.

Издание Politico писало, что европейские страны смогли убедить Трампа в том, что Россия не заинтересована в прекращении конфликта на Украине. Лидеры Евросоюза также уверили его, что необходимо усилить санкционное давление на Москву. Как отмечает издание, ЕС завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности государствам важно сотрудничество с Вашингтоном.

