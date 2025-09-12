Трамп разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине

Американский лидер подчеркнул, что несмотря на его опыт разрешения других сложных конфликтов, ситуация на Украине идет слишком медленно и его терпение «быстро заканчивается». Трамп отметил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки, однако процесс продолжается, и это вызывает у него обеспокоенность.