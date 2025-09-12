Трамп разочарован темпами урегулирования конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп выразил разочарование медленным прогрессом в урегулировании украинского конфликта. Об этом он заявил в эфире Fox News. По его словам, ключевой проблемой остается «сохраняющаяся ненависть» между Россией и Украиной, которая мешает продвижению переговоров.
Американский лидер подчеркнул, что несмотря на его опыт разрешения других сложных конфликтов, ситуация на Украине идет слишком медленно и его терпение «быстро заканчивается». Трамп отметил, что ожидал более заметных результатов в кратчайшие сроки, однако процесс продолжается, и это вызывает у него обеспокоенность.
Ранее Politico писало, что Европе удалось убедить Трампа в незаинтересованности России в прекращении конфликта на Украине и необходимости усилить давление на Москву. Как отмечает издание, Евросоюз завершает подготовку 19-го пакета санкций против России, но для их эффективности союзники стремятся действовать в партнерстве с США.