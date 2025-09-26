Орбан: Трамп не будет винить Венгрию и Словакию в покупке энергоносителей у РФ

Президент США Дональд Трамп не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, потому что у них нет другого выбора. Об этом он заявил в беседе с журналистами, запись разговора разместил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.