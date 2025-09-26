Орбан: Трамп не будет винить Венгрию и Словакию в покупке энергоносителей у РФ
Президент США Дональд Трамп не будет винить Венгрию и Словакию за покупку российских энергоносителей, потому что у них нет другого выбора. Об этом он заявил в беседе с журналистами, запись разговора разместил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«Как справедливо отметил президент Трамп, нас нельзя винить в отсутствии морских портов или альтернативных трубопроводов», – прокомментировал запись сам Орбан.
По его словам, Будапешт не подчинится требованиям Брюсселя. Если отрезать Венгрию от российской нефти и газа, то экономика страны упадет на 4% и пострадают семьи, сказал Орбан. Он добавил, что энергетическая безопасность Венгрии и семьи должны быть на первом месте.
24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США. 25 сентября Трамп и Орбан провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили конфликт России и Украины, энергетическую безопасность, мировую экономику и торговые тарифы.
26 сентября Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что его страна самостоятельно определяет свою политику, в том числе в вопросах энергетики, и не нуждается в указаниях извне.