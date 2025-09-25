Трамп и Орбан обсудили отказ от российской нефти
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор на фоне заявления Трампа о намерении оказать давление на Будапешт с целью прекратить закупки российской нефти, сообщает Bloomberg.
По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, лидеры обсудили конфликт России и Украины, энергетическую безопасность, мировую экономику и торговые тарифы. Других подробностей Сийярто не приводит.
23 сентября, выступая перед журналистами во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в ООН, Трамп сказал, что может воспользоваться своими хорошими отношениями с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, чтобы попросить его прекратить закупки российской нефти.
После этого 24 сентября Сийярто заявил, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США.